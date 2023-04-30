وزارة الأسرة: طفل عار ومقيد الأطراف يقبع في منزل بمفرده ومندوب حماية الطفولة يتدخل

تلقى مكتب مندوب حماية الطفولة بإحدى ولايات تونس الكبرى إشعارا صباح اليوم الأحد من السلط الأمنية بوجود طفل يبلغ من العمر خمس سنوات وهو عار ومقيّد من يديه وساقيه بحزام ويقبع بالمنزل بمفرده، وفق ما جاء في بلاغ عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وجاء في البلاغ أنه باستشارة النيابة العمومية، تمّ تحرير محضر بخصوص "الاعتداء بالعنف على طفل" وإحالة المحضر على الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالجهة وإحالة الأم على خلية الفصل السريع بالمحكمة الإبتدائية مرجع النظر.



وتولى مندوب حماية الطفولة التنقل إلى مركز الأمن الوطني بالجهة حيث تم إحضار الأم والطفل، واتخاذ تدبير عاجل عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة حماية الطفل يقضي بإيداع الطفل الضحيّة بصفة مؤقتة بإحدى مراكز رعاية الطفولة في انتظار ما سيتم اتخاذه لاحقا من إجراءات في شأنه من قبل قاضي الأسرة.











