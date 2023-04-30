أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية وليد عاش بالله بأنه جرى إحباط محاولة فرار سجينين من سجن برج الرومي.



وأضاف المصدر ذاته، اليوم الأحد في تصريح لـ(وات)، أن النيابة العمومية أذنت لمصالح فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالبحث والتعهد بالحادثة وكشف ملابساتها.



وحاول السجينان، أحدهما صادر في شأنه حكمان إثنان بالسجن مدى الحياة، حفر ممر انطلاقا من زنزانة الإيقاف بواسطة آلات بدائية قبل أن تتمكن أجهزة الرقابة السجنية من التفطن لهما ومنعهما من مواصلة المضي قدما فيما خططا له.



وكان المتحدّث باسم هيئة السجون، رمزي الكوكي، كشف أمس السبت في تصريح إعلامي، أنّ أعوان السجن المدني ببرج الرومي بولاية بنزرت تمكنوا من إحباط شروع عدد من المساجين في محاولة فرار من السجن.

وأشار إلى أنّه وقع إعلام النيابة العمومية بذلك، وتمّ فتح الأبحاث العدلية اللازمة.



