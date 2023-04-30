بعد 82 سنة امين يامال " صاحب ال15 ربيعا " يكسر الرقم القياسي لأصغر طفل يلعب مع الفريق الأول لبرشلونة

أصبح اللاعب الطفل امين يامال، البالغ من العمر 15 عاما وتسعة أشهر و16 يوما، والمولود في ماراتو بإسبانيا من أب مغربي وأم غينية، أمس السبت، أصغر لاعب في تاريخ نادي برشلونة يخوض مباراة رسمية مع الفريق الأول.



ودخل يامال، أحد أكثر اللاعبين الواعدين على الساحة الكروية العالمية، في الدقيقة 83 ليحل مكان غافي في المباراة التي جمعت فريقه ببيتيس إشبيلية، وذلك في اطار الجولة الـ 32 من البطولة الإسبانية، والتي انتهت بنتيجة 0-4 لصالح الكاتالونيين.



وتم استدعاء امين يامال لأول مرة من قبل تشافي هيرنانديز خلال مباراة الدوري ضد أتلتيكو في 22 أفريل.



وقد كان متواجدا على دكة البدلاء لكنه لم يلعب دقيقة واحدة. وقد استمرالمدرب تشافي الذي اعتمد عليه في عدد كبير من الحصص التدريبية هذا الموسم، في توظيفه، من منطلق قناعته بجاهزيتيه للعب لدقائق مع الفريق الأول رغم انتمائه لفئة الناشئين، وذلك بفضل مهاراته وشخصيته.



ولم تراود مدرب الفريق الشكوك يوم أمس بشأن هذا اللاعب، ليجعل منه أصغر لاعب يخوض أول مباراة له في البطولة الإسبانية رفقة نادي برشلونة.



ويذكر انه حتى يوم امس ، كان فيسينك مارتينيز هو من يحظى بهذا الشرف، بعد ظهوره لأول مرة في تشامارتين ضد ريال مدريد يوم 19 أكتوبر 1941 مع فريق برشلونة الأول عن سن 16 عاما و9 أشهر و5 أيام.

ر/زهو



