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الدورة الدولية للجيدو بالكويت - تتويج نهال الاندلسي وسارة المزوغي بالميدالية الذهبية

Publié le Dimanche 30 Avril 2023 - 09:44 قراءة: 0 د, 32 ث
      
توجت مصارعتا الجيدو نهال الأندلسي وزن - 70 كغ و سارة المزوغي وزن +78كغ بالميدالة الذهبية في الدورة الدولية للجيدو بالكويت التي اختتمت أمس .
و اكتفت أميمة البديوي وزن - 48كغ ومحمد عزيز الحربي وزن - 66كغ بالمرتبة الخامسة.

وتواصل العناصر الوطنية للجيدو التحضيرات في الكويت قبل التوجه الى الدوحة للمشاركة في بطولة العالم بالعاصمة القطرية من 7 الى 14 ماي في الدوحة.
ويشارك المنتخب التونسي للجيدو في بطولة العالم بوفد يضم فرج الذويبي 60 كغ وعلاء شلبي 73كغ وسارة المزوغي 78كغ نهال بوشوشة وزن 70 واميمة البديوي وزن 48 كغ تحت اشراف فني لكل من المدرب فوزي الغزواني والمدربة نهال شيخ روحو

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