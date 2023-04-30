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المصرية ميار شريف تتأهل للدور الرابع من بطولة مدريد المفتوحة للتنس

Publié le Dimanche 30 Avril 2023 - 08:36 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تأهلت بطلة التنس المصرية ميار شريف المصنفة رقم 59 عالميًا للمرة الأولى في تاريخها إلى الدور الرابع (الـ16) من بطولة من
أقوى بطولات التنس العالمية "مدريد المفتوحة"، بعد فوزها على المصنفة الخامسة على العالم، الفرنسية كارولين جارسيا.
وفازت ميار شريف، على كارولين جارسيا، بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3 يوم/السبت/ في الدور الثالث "الـــ32" لتصبح أول لاعبة مصرية تفوز على لاعبة مصنفة الخامسة عالميا.
وتغلبت ميار شريف فى الأدوار السابقة على الأوكرانية انخلينا كالينينا، المصنفة رقم 34 عالميا، بمجموعتين د رد بواقع 6-2 و7-6 بالدور الثانى "64" وعقب انسحاب منافستها الإيطالية كاميلا جورجي ، المصنفة رقم 40 عالميا، من مباراة الدور الأول "128".
وانسحبت اللاعبة الايطالية بعد انتهاء المجموعة الثانية، حيث فازت فى المجموعة الأولى 6-4 وتغلبت ميار، فى المجموعة الثانية 6-4 لتتعادل اللاعبتان ولم تستطع اللاعبة الإيطالية بعدها لعب المجموعة الثالثة والفاصلة.
وتواجه ميار في الدور المقبل، البلجيكية اليسى مارتينز، المصنفة رقم 29 عالميا.
وتقام البطولة خلال الفترة من 24 أفريل الجاري حتى السابع من ماي المُقبل.


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