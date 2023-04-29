وزير الداخلية يؤدي زيارة ميدانية إلى مقر الإدراة العامة لوحدات التدخل بثكنة الشهيد "جمال الدين العقربي" ببوشوشة

أدى وزير الدّاخليّة كمال الفقي، اليوم السبت، زيارة عمل ميدانية إلى مقر الإدراة العامة لوحدات التدخل بثكنة الشهيد "جمال الدين العقربي" ببوشوشة، رفقة ثلة من الإطارات العليا لوزارة الداخلية.



وقد تم أثناء هذه الزيارة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، تقديم عرض نظري لمراحل نشأة هذه الإدارة ومساهمتها في الحفاظ على سلامة التراب الوطني والمواطنين ودورها في إنجاح مختلف التظاهرات الكبرى والحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون في إطار الإحترام التام للحقوق والحريات



كما تم إثر ذلك تقديم عرض تطبيقي وعمليات بيضاء شاركت فيها مختلف فرق وحدات التدخل. كما إطلع وزير الداخلية على مدى جاهزيّة مختلف التشكيلات الأمنية التابعة لها، وأشاد بكفاءة المنتمين للمؤسسة الأمنية لاسيما مجهودات أعوان وإطارات الإدارة العامّة لوحدات التدخل.

وأبرز عراقة هذه الإدارة العامة، داعيا إلى ضرُورة تكاتف الجميع بهدف المُضي قُدُما نحو مزيد تحسين ظرُوف العمل ومواصلة حماية الوطن والمواطنين كما تمنى النّجاح والتّوفيق لكافّة الوحدات التّابعة للوزارة.



