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يوم تحسيسي بمستشفى الرابطة حول الخطة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات

Publié le Samedi 29 Avril 2023 - 21:14 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انتظم، اليوم السبت، بقاعة المحاضرات بالمستشفى الجامعي الرابطة، يوم تحسيسي حول الخطّة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، وذلك في إطار تنفيذ الخطّة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات.

وشارك وزير الصحة علي المرابط في هذا اليوم التحسيسي الذي انتظم بالتعاون مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس. كما حضر عدد من رؤساء الأقسام والإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى.

وأشاد وزير الصحة بالمجهودات المبذولة من قبل مهنيي الصحة لاسيما الأطباء الشبان في سبيل تحسين التعهد بالمرضى، مؤكدا التزام الوزارة بمعاضدة الجهود لإنجاح خطة العمل لمقاومة مضادات الميكروبات وترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

كما أوصى الوزير بمزيد تشريك الأطباء الشبان ومزيد حثّهم على الانخراط في هذه البرامج لتقديم الإضافة من مواقع ممارسة مهنتهم قصد تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.




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