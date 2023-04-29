زياد لخضر : الحزب سيقيم في مؤتمره الثاني مرحلة كاملة من أدائه

أكد زياد لخضر، الأمين العام المتخلي لحزب الوطد الموحد، أنّ الحزب سينكبّ خلال مؤتمره الثاني على تقييم مرحلة كاملة من أدائه لاتخاذ المواقف اللاّزمة في ظلّ الانقسام الذي يعيشه، مبرزا أن هذا المؤتمر فرصة لتجديد القيادة وتجديد الدّماء في الحزب.



وبيّن لخضر في كلمته عشية اليوم السبت ، بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لحزب الوطد الموحد (شق زياد لخضر) يومي 29 و30 أفريل 2023 ، بالعاصمة ، أنّ الحزب متمسّك بتموقعه التاريخي المنحاز لفائدة الشعب التونسي، مشددا على أن الوطد كان ولا يزال منخرطا في المشروع الكبير المناهض لهيمنة النظام الرّأسمالي.



وقال في هذا السياق "نحن قوّة رفض لخيارات الرّأسمالية لأننا جزء من الحركة الثورية في العالم المناهضة لهذا التوجه".



وفي ما يخصّ توحيد اليسار في تونس، أكد زياد لخضر، أن الوطد الموحد مستعدّ لوحدة اليسار الثوري المناضل، اليسار الذي يؤمن بالثورة وبأن تونس يجب أن تكون منحازة في خياراتها الاقتصادية للأقلية المقهورة والمضطهدة.



أمّا عن محاكمة عدد من السياسيين وقادة أحزاب وتوجيه تهم لهم بالتآمر على أمن الدولة، قال لخضر، إنّ حزب الوطد الموحد مع المحاسبة بالطبع نظرا إلى أنه متضرّر مباشر من أحداث حصلت خلال العشرية الماضية وهي اغتيال أمين عام الحزب الشهيد شكري بلعيد، وتوجيه أصابع الاتهام لحركة النهضة، غير أنّ الوطد يصرّ على أن تتوفّر كل معايير وضمانات المحاكمة العادلة والشفافة.



وجدّد في هذا السياق انتقاده للمرسوم 117 والمرسوم 54 ، وأكد ضرورة تكاتف كل الجهود لكي لا تستعمل هذه المراسيم ضدّ المناضلين.



يشار إلى أن أشغال المؤتمر انطلقت بعد الافتتاح، و تتضمن انتخاب مكتب المؤتمر من رئيس ونائبه ومقررين ثم تلاوة التقرير السياسي للفترة بين مؤتمرين (أول مؤتمر كان سنة 2016). وسيتم بعد ذلك تشكيل لجان المؤتمر والتي سيكون من بينها لجنة سياسية ستقوم بقراءة الوضع السياسي الحالي و تحديد موقف الحزب منه، فضلا عن تحديد مهام الحزب في الفترة القادمة وتحالفاته، ونقد مواقفه والوقوف على كل الهنات التي شابت عمله، حسب المنظمين.



