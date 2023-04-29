كرة اليد: " المنتخب الوطني للاصاغر حقق نتائج ممتازة في البطولة المتوسطية لصنفه " المدرب العام لمنتخبات الشبان محمد علي الصغير

قال محمد علي الصغير المدرب العام لمنتخبات الشبان في كرة اليد ان المنتخب الوطني للاصاغر " دون 17 سنة" حقق نتائج ممتازة في البطولة المتوسطية لكرة اليد لصنف الاصاغر المقامة في (المهدية - بني خيار) وجادل بندية عدة منتخبات عربية واوروبية عريقة وفرض لونه في عدة مقابلات ضمن مجموعته .



وقال الصغير في تصريح لوكالة (وات) ان المنتخب الوطني للاصاغر لكرة اليد الذي يدربه ماهر كريم والذي لم يمض على تكوينه سوى 5 اشهر اظهر استعدادات مرضية واكد انه في الطريق الصحيح من اجل تكوين مجموعة قادرة على رفع التحدي في قادم الاستحقاقات المقبلة مشيرا الى ان منتخب الاصاغر سيواصل تحضيراته من اجل المشاركة في مواعيد مقبلة على غرار البطولة العربية و الافريقية في اطار خطة عمل طويلة المدى على مسوى الشبان لاعداد عناصر نخبة من مستوى عال.



واضاف محمد علي الصغير ان مشاركة 13 منتخبا عربيا واوربيا في البطولة المتوسطية للاصاغر وفر فرصة جيدة للمنتخب التونسي للاصاغر لمزيد التحضير وكسب فرص اكثر للتباري في ظل منافسة دون المامول في البطولة الوطنية لصنف الاصاغر .



واوضح انه باستثناء الهزيمة امام منتخب كرواتيا القوي في نصف نهائي البطولة المتوسطية امس فان المنتخب التونسي حقق انتصارات مستحقة في دور المجموعات البطولة . ولاحظ ان اداء المنتخب سجل تحسنا تدريجيا من مباراة الى اخرى.



ويذكر ان المنتخب التونسي للاصاغر انهزم في نصف النهائي امس امام نظيره الكرواتي بنتيجة 22-28 وتصدر مجموعته بعد ان على منتخبات مونتينغرو 23-21 والكويت 23-16 والجزائر 31-15 وتركيا 20-15 والسعودية 19-15 وايطاليا 18-17



