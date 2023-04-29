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عائدات تونس السياحية تزيد بأكثر من 60 بالمائة إلى حدود يوم 20 أفريل 2023

Publié le Samedi 29 Avril 2023 - 18:10 قراءة: 0 د, 36 ث
      
بلغت العائدات السياحيّة، إلى حدود يوم 20 أفريل 2023، قيمة 1،180 مليار دينار مسجلة إرتفاعا بنسبة 60،3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته المعطيات النقديّة والماليّة، التّي قام بنشرها البنك المركزي التونسي أمس، الجمعة.

وسجلت عائدات العمل، بدورها، زيادة بنسبة 7،3 بالمائة لتقدر قيمتها ب2،339 مليار دينار مقابل 2،093 مليار دينار إلى حدود يوم 20 أفريل 2022.

وتقلّصت في المقابل خدمات الدين الخارجي بنسبة 10،8 بالمائة لتقدّر باكثر من 2،6 مليار دينار.

وأشارت مؤسّسة الإصدار إلى أن الموجودات من العملة الصعبة تراجعت قيمتها إلى 22،1 مليار دينار (ما يعادل 95 يوم توريد) إلى حدود يوم 28 أفريل 2023 مقابل 24،1 مليار دينار (ما يعادل 129 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

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