رئيس اتحاد الحقوقيين بتونس إبراهيم الرفاعي: "الحق الفلسطيني موجود ومبرهن عليه في التوراة"

قال رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين بتونس إبراهيم الرفاعي إن الحق الفلسطيني موجود ومبرهن عليه في التوراة، مضيفا أن هذا الكتاب السماوي ذكر الأقوام الكنعانية السبعة وهي تمتدّ من غزة إلى اللاذقيّة بسوريا شمالا.



ولاحظ أن الاستعمار البريطاني أنشأ الكيان الصهيوني في مؤتمر "كامبل بنرمان" سنة 1907 قبل حتى وعد بلفور سنة 1917، حيث كان يهدف إلى إحداث كيان قرب قناة السويس لفصل المشرق العربي عن المغرب العربي ولتفكيك الدولة العثمانية، مؤكدا أن فكرة هذا الكيان تحوّلت إلى وطن قومي مع وعد بلفور.



وتابع إبراهيم الرفاعي مداخلته التي ألقاها، اليوم السبت ضمن برنامج منتدى وزارة الشؤون الثقافية والمخصّص لليوم الثقافي الفلسطيني، خلال فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب (28 أفريل - 7 ماي 2023)، وعد بلفور جاء نتيجة لإقناع اللوبي الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية بالدخول في الحرب العالمية الأولى بعد أن كانت بريطانيا تستعد لإعلان الاستسلام لألمانيا وبعد إخفاق المساعي البريطانية في جرّ الولايات المتحدة للدخول في الحرب.



ويضيف بالقول: "كرّرت بريطانيا مساعيها لإقناع الولايات المتحدة بالدخول في الحرب العالمية الثانية أيضا بعد الاجتياح الألماني لأوروبا، وأسفرت المفاوضات مع اللوبيات الصهيونية إلى صفقة التقسيم، وبذلك دخلت أمريكا الحرب وأنقذت بريطانيا من الهزيمة".



ويرى الرفاعي أن الصراع الدولي جُسّم في فلسطين، ثم أصبح بعد ذلك صراعا عربيا إسرائيليا. واعتبر أن احتلال فلسطين كان وسيلة للسيطرة على الثروة وتفكيك الوحدة العربية ومواجهة المد الشيوعي للاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة وتعطيل أي نهوض عربي.



وحذّر من الصراع الدائر في بعض الدول العربية كاليمن وليبيا والسودان، مؤكدا أن ما يُحاك ضد هذه الدول هو امتداد لما حيك ضد فلسطين.





