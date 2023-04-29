كاس العالم لكرة السلة 2023 : نتائج القرعة تسفر عن مواجهات قوية

سحبت اليوم السبت في العاصمة الفلبينية مانيلا قرعة كأس العالم لكرة السلة المقررة في إندونيسيا واليابان والفلبين خلال الفترة من 25 أوت إلى 10 سبتمبر 2023، وأسفرت عن مواجهات قوية.



وستقام النسخة التاسعة عشرة من البطولة بتنظيم مشترك بين اليابان والفلبين وإندونيسيا بمشاركة 32 منتخبا.



وتشهد نسخة 2023 مشاركة ثلاثة منتخبات عربية، هي: مصر والأردن ولبنان، كما ستشهد النسخة مشاركة منتخب جنوب السودان لأول مرة في تاريخ النهائيات.



و جاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأول: أنغولا وجمهورية الدومينيكان والفلبين وإيطاليا

المجموعة الثانية: جنوب السودان وصربيا والصين وبورتوريكو

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية والأردن واليونان ونيوزيلاندا

المجموعة الرابعة: مصر والمكسيك ومونتينيغرو وليتوانيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا وفنلندا وأستراليا واليابان

المجموعة السادسة: سلوفينيا والرأس الأخضر وجورجيا وفنزويلا

المجموعة السابعة: إيران وإسبانيا وكوت ديفوار والبرازيل

المجموعة الثامنة: كندا ولاتفيا ولبنان وفرنسا.



