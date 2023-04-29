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كاس تونس للكرة الطائرة: كبريات النادي النسائي بقرطاج يحرزن اللقب

Publié le Samedi 29 Avril 2023 - 17:44 قراءة: 0 د, 19 ث
      
توجت كبريات النادي النسائي بقرطاج بلقب كاس تونس للكرة الطائرة موسم 2022-2023 اثر فوزهن عشية اليوم السبت بقاعة حشاد باريانة على النادي الصفاقسي بنتيجة -0/3-(22/25-16/25-25/27) في لقاء الدور النهائي للمسابقة.
و حققت سيدات النادي النسائي بقرطاج الكاس السابعة في سجلهن.
يذكر ان الدور النهائي لكاس تونس للاكابر سيدور في وقت لاحق من مساء اليوم السبت و سيجمع الترجي الرياضي بمستقبل المرسى بقاعة حشاد باريانة.

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