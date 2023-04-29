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رابطة الأبطال الافريقية: صان داونز الجنوب افريقي ثاني المتأهلين للمربع الذهبي

Publié le Samedi 29 Avril 2023 - 16:32 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تأهل نادي صان دوانز الجنوب افريقي الى المربع الذهبي لمسابقة كأس رابطة الافريقية، اثر فوزه اليوم السبت على شباب بلوزداد الجزائري بنتجية 2 - 1 لحساب اياب الدور ربع النهائي.

وكان شباب بلوزداد الجزائري قد بادر بالتسجيل في المباراة التي احتضنها ملعب لوفتوس فيرسفيلد ببريتوريا في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب سفيان بوشار، قبل أن يعدل صان داونز النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق ثيمبا زواني، ويمنح اثرها اللاعب ثابيلو مورينا الفوز للفريق الجنوب افريقي في الدقيقة 49.
يذكر أن صان داونز كان قد فاز على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر بنتيجة 4 - 1
تجدر الاشارة أنّ الوداد الرياضي المغربي كان أول فريق بلغ الدور نصف النهائي اثر ازاحته أمس لسيمبا التنزاني بضربات الجزاء الترجيحية.

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