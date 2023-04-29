وزير الفلاحة يدعو الى تثمين النباتات الأصيلة لأهميتها في المجالين الغذائي والصناعي

دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، خلال افتتاح المنتدى الأورومتوسطي المتعلق بتثمين النباتات الأصيلة المتواجدة بشمال تونس وبصقلية، الى ضرورة تثمين هذه النباتات التي تم تشخيص فوائدها في المجال الغذائي والصناعي عبر إرساء سلاسل قيمة.



وأكّد بلعاتي، وفق بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة، الجمعة، أنّ تحقيق الأمن الغذائي يتمثل في المراهنة على فلاحة معرفيّة تستند على البحث العلمي والتكوين والإرشاد الفلاحي وعلى توظيف كل الموارد الطبيعية المتاحة.



وأشار الى أهمية دور شركاء تونس من إيطاليا والاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع البحوث التنموية التي تساهم في خلق الثروة ومواطن الشغل للشباب.



وأشادت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، من جهتها، بالدّور الذي يضطلع به البنك الوطني للجينات في المحافظة على الرصيد الجيني المحلي من الموارد الطبيعية ذات الفائدة الاقتصادية والايكولوجية والطبية خاصة منها الأصناف الهامة من النباتات المهددة بالانقراض.



وزار الوزيران، بالمناسبة، معرضا أقيم على هامش افتتاح المنتدى، واطّلعا على منتجات العارضات من زيوت نباتيّة وعطورات ومواد غذائية وتجميلية تمّ استخراجها وتثمينها من النّباتات الأصيلة المتواجدة في تونس.



يذكر ان هذا المنتدى حضره عدد من اطارات وزارات الفلاحة والاقتصاد والبيئة والسياحة والتعليم العالي والصناعة الى جانب ممثلين عن المهنة وباحثين من تونس والخارج.



