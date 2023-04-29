مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذريّة يسلم نسخة من "الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذريّة 2023- 2030" إلى وزير الخارجية

سلم مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذريّة سالم حامدي، لوزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج نبيل عمّار، أثناء لقائه به، يوم الجمعة بمقر الوزارة، نسخة من "الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذريّة 2023- 2030"، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.

كما استعرض الحامدي، أثناء اللقاء، أهمّ محاور هذه الاستراتيجية فيما يتعلّق بالموارد المائية والأمن الغذائي والطاقة والصحّة والبيئة والصناعة والتعدين إلى جانب تقديم خطّة عمل الهيئة في الفترة القادمة.



وأشاد نبيل عمّار أثناء اللقاء، وفق البلاغ ذاته ، بنشاط الهيئة ودورها الهام في توظيف الطاقة النوويّة لأغراض سلمية خدمة للتنمية في المنطقة العربية بهدف إيجاد الحلول المستدامة لإنتاج الطاقة في ظل ما يشهده العالم من تحديّات وأزمات في هذا المجال الحيوي لاسيما في الدول النامية والأقل نموّا.

كما جدّد عمار، دعم تونس المستمر لكافّة مؤسّسات العمل العربي المشترك، وحرصها على مزيد تعزيز التعاون معها والارتقاء بأدائها.









