دورة الأمم الثلاث لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الياباني 30-28 ويحرز اللقب

احرز المنتخب التونسي لكرة اليد لقب دورة الأمم الثلاث الدولية التي اختتمت مساء اليوم الجمعة بقاعة بني خيار بعد تغلبه على نظيره الياباني 30-28 في اطار الجولة الثالثة والاخيرة.

وكان المنتخب التونسي تغلب في الجولة الاولى على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 24-23 بينما تفوق المنتخب الارجنتيني في الجولة الثانية على نظيره الياباني 26-22.

يذكر أنّ دورة الأمم الثلاث، مقامة في إطار أسبوع الإتحاد الدولي لكرة اليد المخصص لأنشطة المنتخبات الوطنية.

كما تعد الدورة مرحلة اعدادية للمنتخب التونسي لكأس إفريقيا للأمم المقررة بمصر والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.









