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البطولة الوطنية لكرة السلة (الدور نصف النهائي) - الاتحاد المنستيري يفتك الاسبقية من النجم الساحلي والنجم الرادسي يذلل الفارق امام النادي الافريقي

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 20:11 قراءة: 0 د, 51 ث
      
افتك الاتحاد المنستيري الاسبقية 2-1 في سلسلة مواجهاته امام النجم الساحلي في اطار الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية لكرة السلة اثر فوزه في المباراة الثالثة التي اقيمت اليوم الجمعة بالقاعة الاولمبية بسوسة بنتيجة 76-73 بعد تمديد الوقت.

وكان النجم الساحلي فاز جزائيا 20-صفر في المباراة الاولى بقاعة مزالي بالمنستير قبل ان يكسب الاتحاد المنستيري المواجهة الثانية في نفس القاعة 103-90. وسيتجدد الموعد بين الفريقين في المباراة الرابعة يوم 2 ماي المقبل بالقاعة الاولمبية بسوسة، وفي صورة التعادل في عدد الانتصارات يتم الاحتكام الى مباراة خامسة يوم 6 ماي بقاعة مزالي بالمنستير.

وفي الدور نصف النهائي الثاني، ذلل النجم الرادسي الفارق امام النادي الافريقي 1-2 بعدما تغلب عليه 80-79 اليوم الجمعة بقاعة بوهيمة في رادس. وكان النادي الافريقي حسم المباراتين الاوليين بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس 74-61 و80-66.
وسيتواصل التنافس بين الفريقين باجراء مباراة رابعة يوم 2 ماي المقبل بقاعة بوهيمة في رادس، وفي صورة التعادل في عدد الانتصارات يتم الالتجاء الى مباراة خامسة يوم 6 ماي بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.
ويتاهل كل فريق يحقق ثلاثة انتصارات الى الدور النهائي للبطولة.

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