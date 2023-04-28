أريانة :حجز 279 صفيحة من المخدرات كانت في طريقها للترويج بالمؤسسات التربوية والملاهي الليلية

تمكن أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية من تفكيك اخطر شبكة لترويج المخدرات بالمؤسسات التربوية والملاهي الليلية.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث ، كان على اإثر توفّر معلومات لدى فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية مفادها اعتزام نفر من متساكني سيدي حسين بالعاصمة تزويد عدد من المروّجين بجهة أريانة بكمّية هامة من مخدّر الزطلة لغاية ترويجها بالجهة.



وبانطلاق الأبحاث والتحريات من قبل الوحدات الأمنية المذكورة،و بإجراء جملة من التحرّيات الميدانية والفنّية أمكن تحديد مقر إقامة المتهم أين تم رصد شخص آخر برفقته مهمته استطلاع ومراقبة محيط المنزل بعد أن تأكّد اعتزام المظنون فيه التزوّد بكمّيات هامة من ذات المخدّر من المروّج الرئيسي الذي حضر بمقر سكناه على متن سيارة خاصة بغرض تزويده بها، حينها قام المظنون فيه بتسليم المروّج حقيبة تحتوي على مبلغ 17 ألف دينار مقابل تسلّمه 279 صفيحة من مخدّر الزطلة أين تم القبض عليهم في الإبّان وكشفت الأبحاث انها كانت مخصصة للترويج باالمؤسسات التربوية والملاهي الليلية .



باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.



