بنزرت: إجراءات جهوية لتفعيل إنجاز مشروع تهيئة محطة النقل البري بجرزونة المعطل

خصصت جلسة عمل التأمت، اليوم الجمعة، بمقر معتمدية جرزونة بإدارة معتمد المنطقة الياس بن الشيخ، للنظر في الإجراءات الكفيلة بإعادة احياء مشروع تهيئة وتعهد محطة النقل البري المعطل والبالغ تكلفته الأولية 770 الف دينار .



وقال معتمد جرزونة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان الجلسة كانت مثمرة وكان التفاعل فيها إيجابيا بشان تسريع انجاز مشروع اعدة تهيئة وصيانة المحطة وفضّ جميع الاشكاليات الطارئة والهيكلية المعطلة لانجازها بما من شأنه تعزيز وظيفيتها وديمومتها ولاسيما توفير افضل الظروف للحرفاء والمهنيين المستغلين للمنشأة.



وأضاف أنه تم الاتفاق بحضور كل من المدير الجهوي للوكالة الفنية لطفي العقربي ومصالح الإدارة الجهوية للنقل وبقية الهياكل المتداخلة ، على دعوة مصالح الإدارة العامة للوكالة الفنية للنقل البري للنظر في مجمل السيناريوهات الكفيلة بتسريع انطلاق الاشغال سواء عبر توفير جملة الاعتمادات الإضافية الواجبة او غيرها من الإجراءات والتنسيق في ذلك مع بقية المصالح ذات العلاقة.



يشار إلى ان محطة النقل البري بجرزونة تعتبر من المنشآت الاستتراتيجية والحيوية ضمن منظومة النقل العمومي وغير المنتظم بالجهة وهي محل متابعات وجلسات قطاعية دورية من قبل السلطات الجهوية لمزيد تحسين مرافقها وخدماتها الموجهة للعموم وللمهنيين على حد السواء.



