الرابطة المحترفة الاولى (مجموعة تفادي النزول) - تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يوم الاحد القادم بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر :



ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي / مستقبل سليمان محمود قصيعة



ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد / النادي البنزرتي محرز المالكي



ملعب المتلوي

نجم المتلوي / امل حمام سوسة نضال اللطيف





