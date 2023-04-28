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انتشال 210 جثة من سواحل تونس أغلبها من افريقيا جنوب الصحراء من 17 الى 28 أفريل

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 16:54 قراءة: 0 د, 32 ث
      
انتشلت الوحدات البحرية بإقليم البحري بالوسط (صفاقس، قرقنة والمهدية) في الفترة الممتدة من 18 إلى 27 أفريل الجاري ( 11 يوما) 210 جثة، وفق بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي للحرس اليوم الجمعة.


وأكد ذات المصدر ، أن المعاينات الأولية تشير الي أن هذه الجثث تعود لجنسيات إفريقية جنوب الصحراء في انتظار استكمال تقارير الطب الشرعي، مضيفا أنه تم التنسيق في شأنهم مع السلطات الجهوية.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت موجة من الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية نحو أوروبا وخاصة إيطاليا، بمشاركة تونسيين وأشخاص من جنسيات أخرى وخاصة من إفريقيا جنوب الصحراء. وخلفت هذه الموجة ضحايا لفظها البحر خاصة بسواحل صفاقس ومفقودين

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