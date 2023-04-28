رابطة أبطال إفريقيا (اياب الدور ربع النهائي): برنامج المقابلات

في ما يلي برنامج مباريات إياب الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم المقررة يومي الجمعة والسبت :



- الجمعة 28 أفريل 2023

الساعة 20 / الوداد الرياضي (المغرب ) - سيمبا (تنزانيا)

(الذهاب 0-1)



- السبت 29 أفريل 2023

س 14 / ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) - شباب بلوزداد (الجزائر)

(الذهاب 4-1)

س 20 / الرجاء الرياضي (المغرب) - الأهلي (مصر)

(الذهاب 0-2)

الساعة 20 / الترجي الرياضي (تونس) - شبيبة القبائل (الجزائر)

(الذهاب 1-0)



