رابطة أبطال إفريقيا (اياب الدور ربع النهائي): برنامج المقابلات

في ما يلي برنامج مباريات إياب الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم المقررة يومي الجمعة والسبت :
- الجمعة 28 أفريل 2023
الساعة 20 / الوداد الرياضي (المغرب ) - سيمبا (تنزانيا)
(الذهاب 0-1)
- السبت 29 أفريل 2023
س 14 / ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) - شباب بلوزداد (الجزائر)
(الذهاب 4-1)
س 20 / الرجاء الرياضي (المغرب) - الأهلي (مصر)
(الذهاب 0-2)
الساعة 20 / الترجي الرياضي (تونس) - شبيبة القبائل (الجزائر)
(الذهاب 1-0)
- الجمعة 28 أفريل 2023
الساعة 20 / الوداد الرياضي (المغرب ) - سيمبا (تنزانيا)
(الذهاب 0-1)
- السبت 29 أفريل 2023
س 14 / ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) - شباب بلوزداد (الجزائر)
(الذهاب 4-1)
س 20 / الرجاء الرياضي (المغرب) - الأهلي (مصر)
(الذهاب 0-2)
الساعة 20 / الترجي الرياضي (تونس) - شبيبة القبائل (الجزائر)
(الذهاب 1-0)
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 265658