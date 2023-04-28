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رابطة أبطال إفريقيا (اياب الدور ربع النهائي): برنامج المقابلات

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 16:53 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات إياب الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم المقررة يومي الجمعة والسبت :

- الجمعة 28 أفريل 2023
الساعة 20 / الوداد الرياضي (المغرب ) - سيمبا (تنزانيا)
(الذهاب 0-1)

- السبت 29 أفريل 2023
س 14 / ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) - شباب بلوزداد (الجزائر)
(الذهاب 4-1)
س 20 / الرجاء الرياضي (المغرب) - الأهلي (مصر)
(الذهاب 0-2)
الساعة 20 / الترجي الرياضي (تونس) - شبيبة القبائل (الجزائر)
(الذهاب 1-0)

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