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في افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب : رئيس الجمهورية يدعو إلى الإقبال على الكتاب والقراءة مؤكدا أن " لا مستقبل لنا إلا بالثقافة"

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 14:08 قراءة: 0 د, 36 ث
      
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد التونسيين للإقبال على الكتاب والقراءة، قائلا إن "لا مستقبل لنا إلا بالثقافة".
وأكد رئيس الجمهورية، في تصريح إعلامي لدى إشرافه اليوم الجمعة على افتتاح الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب، على أن تحصيل العلم والمعرفة لا يمكن تحقيقهما "في ظل فكر جامد أو في ظل بعض المفاهيم التي انتهت صلوحيتها". كما أكد حرصه على دعم وتعزيز مكانة الثقافة في المؤسسات التربوية.
وتحدّث رئيس الدولة عن أهمية الكتاب الورقي، مبرزا أن لا شيء يعوض الورق رغم التطور التقني والتكنولوجي".
وعاد رئيس الجمهورية في حديثه عن معرض الكتاب، إلى ذكرياته مع معرض تونس للكتاب سنوات السبعين، قبل أن يتحول إلى معرض دولي في مطلع الثمانينات، قائلا: "لم تمض دورة واحدة في معرض الكتاب إلا وقد زرته فيها".

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