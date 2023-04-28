Babnet

سيدي بوزيد: انطلاق أشغال توسعة كلية العلوم وبناء نواة بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 14:55 قراءة: 0 د, 25 ث
      
انطلقت، أمس الخميس، الأشغال الخاصة بتوسعة كلية العلوم والتقنيات وبناء نواة للمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد بكلفة جملية تقدر ب 4 فاصل 89 مليون دينار.

وتبلغ المساحة الجملية للمشروع 1670 مترا مربعا، وتشمل أقساما خاصة بالإدارة والكتابة العامة والمكتبة وجناحي تعليم مشترك ومختص، ومن المنتظر ان تكون جاهزة للاستغلال بداية من السنة الجامعية 2024-2025
يشار الى ان ولاية سيدي بوزيد تضمّ 3 مؤسسات جامعية وهي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، وكلية العلوم والتقنيات، والمعهد العالي للفنون والحرف ومقره حاليا على وجه الكراء.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265646


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 28 أفريل 2023 | 8 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:07 16:02 12:24 05:29 03:54
Babnet
27°
 Babnet30° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-1635°-1729°-1825°-1722°-15
  • Avoirs en devises
    22179,9

  • (27 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,36080 DT        1$ =3,04933 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 Avril)   830,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    