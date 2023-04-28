سيدي بوزيد: انطلاق أشغال توسعة كلية العلوم وبناء نواة بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

انطلقت، أمس الخميس، الأشغال الخاصة بتوسعة كلية العلوم والتقنيات وبناء نواة للمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد بكلفة جملية تقدر ب 4 فاصل 89 مليون دينار.



وتبلغ المساحة الجملية للمشروع 1670 مترا مربعا، وتشمل أقساما خاصة بالإدارة والكتابة العامة والمكتبة وجناحي تعليم مشترك ومختص، ومن المنتظر ان تكون جاهزة للاستغلال بداية من السنة الجامعية 2024-2025

يشار الى ان ولاية سيدي بوزيد تضمّ 3 مؤسسات جامعية وهي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، وكلية العلوم والتقنيات، والمعهد العالي للفنون والحرف ومقره حاليا على وجه الكراء.



