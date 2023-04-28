البطولة العربية الثانية عشرة للرماية بالقوس والسهم - 16 ميدالية لتونس منها واحدة ذهبية لمحمد حماد في اليوم الاول

افتتحت منافسات الدورة الثانية عشرة للبطولة العربية للرماية بالسهم والقوس يوم امس الخميس بملعب مصطفى الدوري بجربة ميدون بمشاركة 63 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخبات عشر دول عربية هي الإمارات والكويت وقطر والعراق والأردن ومصر والسودان و الجزائر وليبيا و تونس.



وتضمن برنامج اليوم الإفتتاحي منافسات الفردي في اختصاصي القوس الأولمبي والقوس المركب وشاركت تونس بفرق يضم 12 لاعبا ولاعبة في القوس الأولمبي فقط صعد معظمهم فوق منصة التتويج بحصول تونس على 16 ميدالية واحدة ذهبية و خمس ميداليات فضية وعشر برنزية.

وتألق الرامي التونسي محمد حماد بتتويجه باللقب ونيله الميدالية الذهبية علاوة على فوزه بميداليتين فضيتين وكان حماد تحصل على ميدالية فضية و برنزيتين في النسخة الفارطة للبطولة . كما نال ضياء بن رمضان امس ميداليتين فضيتين في صنف الأواسط وجاءت الميدالية الفضية التونسية الخامسة بفضل مريم بن ضو التي أحرزت أيضا ميدالية برنزية أخرى. وفاز المنتخب التونسي بعشر ميداليات برنزية في القوس الأولمبي.

ـ وفي ما يلي توزيع الميداليات التي تحصل عليها الرماة و الراميات التونسيون:

ميدالية ذهبية:

محمد حماد - القوس الأولمبي 70 م (الدور الأول)

ـ الميداليات الفضية:

محمد حماد - القوس الأولمبي 70 م (الدور الثاني)

محمد حماد - القوس الأولمبي 70 م (المجموع)

مريم بن ضو- القوس الأولمبي وسطيات

ضياء بن رمضان - القوس الأولمبي أواسط 60 م -الدور الأول

ضياء بن رمضان - القوس الأولمبي أواسط -المجموع

ـ الميداليات البرنزية:

إسراء الشايب - القوس الأولمبي وسطيات

سارة حمزة - القوس الأولمبي وسطيات 60 م - الدور الأول

سارة حمزة - القوس الأولمبي وسطيات - الدور الثاني

سارة حمزة - القوس الأولمبي وسطيات - المجموع

رحاب الوليد - القوس الأولمبي سيدات

رحاب الوليد - القوس الأولمبي سيدات - المجموع

زينب الهازل - القوس الأولمبي سيدات

ضياء بن رمضان - القوس الأولمبي أواسط - الدور الثاني

رؤى عبدالقادر - القوس الأولمبي سيدات 70 م - الدور الثاني

مريم بن ضو - القوس الأولمبي وسطيات - المجموع



