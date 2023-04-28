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دورة مدريد للتنس -المصرية ميارشريف إلى الدور الثالث

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 09:35 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تأهلت بطلة التنس المصرية ميارشريف ( المصنفة 59 عالميا) إلى الدور الثالث "32" ببطولة مدريد للأساتذة وذلك بعد فوزها على الأوكرانية انخلينا كالينينا، المصنفة رقم 34 عالميا، بمجموعتين دون رد 6-2 و7-6، بالدور الثاني "64"، امس .

وتعتبر ميار شريف، أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الثالث ببطولة مدريد - إحدى أقوى بطولات اللعبة.

وتواجه ميار في الدور المقبل الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة الخامسة عالميا.

وكانت البطلة المصرية قد صعدت للدور الثاني بالبطولة عقب انسحاب منافستها الإيطالية كاميلا جورجي، المصنفة رقم 40 عالميا، من مباراة الدور الأول "128".
وانسحبت اللاعبة الإيطالية بعد انتهاء المجموعة الثانية، حيث فازت في المجموعة الأولى 6-4 وتغلبت ميار، في المجموعة الثانية 6-4 لتتعادل اللاعبتان، ولم تستطع اللاعبة الإيطالية بعدها لعب المجموعة الثالثة والفاصلة.
وتقام البطولة خلال الفترة من 24 من شهر أفريل الجاري وحتى السابع من شهر مايو المقبل

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