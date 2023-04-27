درجات الحرارة المسجلة منذ بداية الأسبوع تتجاوز المعدلات العادية

تجاوزت درجات الحرارة المسجلة منذ بداية الأسبوع الحالي، بكثير، المعدلات العادية والموسمية لشهر أفريل، والتي تتراوح بشكل عام بين 19 و24 درجة، في الشمال وفي الوسط وما بين 24 و 29 درجة في الجنوب، وفق ما أفاده المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي ، محرز الغنوشي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الخميس.



وأفاد الغنوشي أن درجات الحرارة ستتواصل إلى غاية يوم الأحد 30 أفريل 2023 ، مشيرا إلى أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع تقترب من درجات الحرارة القياسية لشهر أفريل والتي تتراوح بين 30 و41 درجة وبلغت ذروتها 43،6 درجة بالبرمة يوم، 28 أفريل 2016.



وأوضح أن "درجات الحرارة القصوى تراوح، الخميس، ما بين 28 و35 درجة وحوالي 37 درجة في الجنوب الغربي في بعض المناطق من ولايتي توزر وقبلي.



وبين بخصوص المناطق الساحلية، حيث تراوحت درجات الحرارة القصوى، الخميس، بين 22 و26 درجة، أن يوم، السبت 29 أفريل 2023، ستسجل درجات الحرارة ذروتها وسيكون اليوم الأكثر حرارة خلال الأسبوع الحالي إذ من المتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 32 و38 درجة.



كما من المتوقع أن لا تكون بعض المناطق الساحلية، لا سيما، الوطن القبلي وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وقابس، معنية بدرجات الحرارة القياسية لتتراوح يوم السبت القادم بين 24 و28 درجة.



وأكد الغنوشي إمكانية تسجيل درجات حرارة قياسية السبت القادم في تونس وتالة (القصرين)، مشيرا إلى أنّه درجة الحرارة القياسية، التّي سجلت في العاصمة يوم 25 أفريل 2001 كانت في حدود 33،1 درجة وفي تالة 30،9 درجة.



وفسر الغنوشي، ارتفاع درجات الحرارة بوصول كتل هوائية ساخنة من الصحراء الكبرى، موضحا "أنّ توقعات أكثر دقة سيتم نشرها بشكل حيني".





انخفاض درجات الحرارة من بعد ظهر يوم الأحد

كما توقع المهندس بالرصد الجوي، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا ابتداء من بعد ظهر الأحد 30 أفريل 2023 مع وصول الكتل الهوائية الباردة إلى البلاد وتراجع الكتل الهوائية الساخنة باتجاه الجنوب. وبالتالي من المتوقع أن تشهد درجات الحراءة انخفاضا ملحوظابداية الاسبوع المقبل.



وأضاف، "من شأن التفاعل بين الكتل الهوائية الساخنة والباردة أن يساعد، أيضا، على تكوين خلايا رعدية ابتداء من مساء الأحد القادم وبالتالي يمكن تسجيل نزول بعض الأمطار".



ومن المتوقع ظهور خلايا رعدية محلية يوم الأحد 30 أفريل والإثنين 1 ماي 2023 بالمناطق الغربية، مع احتمال قويّ لنزول أمطار بكميّات متفاوتة في الشمال والوسط والجنوب الشرقي يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و 3 ماي 2023.



ولفت إلى أنه "من الصعب توقع كميّات الأمطار خلال هذه الفترة، لكن التوقعات ستتحسن خلال الفترة القليلة القادمة".

وسيتواصل تراجع درجات الحرارة إلى غاية، الخميس 4 ماي 2023، لتعود درجات الحرارة إلى الارتفاع الى غاية يوم 6 ماي 2023، بحسب المصدر ذاته.



