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رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية حول التصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 20:14 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ، صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول التصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة.

واستعرضت الجلسة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، نتائج أعمال اللجان الوطنية للتصرف المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة منذ سنة 2011، والصعوبات القانونية والواقعية التي تعترض سيرها، وأهم المقترحات الكفيلة بتجاوزها، بما يمكّن من إضفاء مزيد النجاعة والفاعلية على عملها، ويسهم في توفير مداخيل إضافية لميزانية الدولة، وإعادة دمج الأموال والممتلكات المصادرة في الدورة الاقتصادية ودفع الإستثمار.


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