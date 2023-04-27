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مجلس الوزراء يصادق على جملة من مشاريع القوانين والأوامر

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 21:12 قراءة: 1 د, 6 ث
      
صادق مجلس الوزاراء المجتمع اليوم الخميس بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، على مشاريع القوانين والأوامر التالية:
1. مشاريع القوانين
- مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني".
- مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقـوط
- مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

2. مشاريع الأوامر:
- مشروع أمر يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية.
- مشروع أمر يتعلق بتنظيم مسابقة أولمبياد الصناعات التقليدية.
- مشروع أمر يتعلق بتنظيم مسابقات الابتكار في الصناعات التقليدية.
- مشروع أمر يتعلق بتنظيم مسابقة الخمسة الذهبية.
- مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية وهياكل السجون والإصلاح الراجعة بالنظر لوزارة العدل.
- مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.



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