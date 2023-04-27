الكاف: 24 ساعة مسرح بدون انقطاع...42 عرضا من 13 دولة

تنطلق غدا الجمعة وإلى غاية يوم الاثنين 01 ماي ، بمدينة الكاف فعاليات الدورة 21 للتظاهرة العالمية 24 ساعة مسرح بدون انقطاع التي دأب على تنظيمها المركز الجهوي للفنون الدرامية والركحية بالكاف، وذلك بعد تأجيلها عن موعدها الاصلي نظرا لتزامنها مع حلول شهر رمضان المعظم هذه السنة.



وتتضمن هذه الدورة الجديدة 42 عرضا مسرحيا موسيقيا بمشاركة كل من الاردن والعراق والسعودية والجزائر وعمان وايران وإيطاليا وفرنسا واسبانيا والبرازيل وروسيا وتونس، وذلك إلى جانب تنظيم ندوة علمية حول موضوع ،" المسرح والعتمة" و مائدة مستديرة حول موضوع "الركح للممثل وغير الممثل،تجارب متجددة،" وفق ما أفاد به مدير المركز عناد المديوني في تصريح لمراسل "وات" بالجهة.



وستكون هذه الدورة، وفق المصدر ذاته، مناسبة لتكريم عدد من المبدعين في المجال المسرحي على غرار زهيرة بن عمار ولسعد بن عبد الله، ورؤوف بن عمر وفتحي الهداوي إلى جانب توفير فرص للتكوين في عدة مجالات مسرحية وذلك من خلال تنظيم ورشات تكوينية يؤمنها مختصون أجانب من البرازيل السعودية واسبانيا.

كما ستهتم الدورة بالمدارس الحدودية وذلك من خلال برمجة عروض تنشيطية وورشات في التكوين الدرامي وتقديم جوائز وهدايا للتلاميذ بالمدارس الريفية الحدودية بالولاية، بما سيسهم في مزيد توسيع دائرة اهتمام هذه التظاهرة العالمية وإضفاء اشعاعها على محيطها المباشر، سيما وأنه تم أيضا برمجة عروض موسيقية وأخرى كوريغرافية حرصا من المركز على تنويع العروض الفرجوية بهذه المناسبة.



