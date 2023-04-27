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وزير الدفاع الوطني يدشّن مركّبا سكنيا بالبحيرة الشمالية لفائدة العسكريين

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 17:59 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قام وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، اليوم الخميس، رفقة ثلّة من سامي إطارات الوزارة والهياكل المدنية، بتدشين المركّب السكني بالبحيرة الشمالية.

وأشاد الوزير بالمناسبة، بالدور الهام الذي يضطلع به ديوان المساكن العسكرية في توفير مساكن للعسكريين بمختلف رتبهم وبأسعار مدروسة، مبرزا حرص الوزارة على الإحاطة الاجتماعية والمعنوية بكافة منتسبيها من عسكريين ومدنيين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

ويتكون المركّب السكني بالبحيرة الشمالية من 98 شقّة، تم انجازها ضمن مساهمات العسكريين في إطار منظومة البعث العقاري العسكري. كما يندرج هذا المشروع في إطار خطّة سكنية متكاملة وضعها ديوان المساكن العسكرية، تهدف إلى تسهيل عملية تمليك العسكريين لشقق مع مراعاة اللامركزية في المجال.


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