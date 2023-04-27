حملة تفاعلية "كن جزءا من الخبر" تطلقها منصة "اخبار الان" بمعهد الصحافة بتونس

انطلقت بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار بتونس فعاليات حملة تفاعلية أطلقتها المنصة الاخبارية الرقمية "أخبار الآن" بعنوان "كُن جزءاً من الخبر" ترمي الى تمكين الطلبة من فرصة الانضمام إلى فريق "أخبار الآن" واكتساب خبرة مهنية رائدة في العمل الصحفي وتحفيزهم على توظيف الإبداع والابتكار.



وتهدف الحملة، حسب بلاغ للمعهد، إلى تعزيز معارف وخبرات الجيل القادم من الإعلاميين والصحفيين العرب ومساعدتهم على الانخراط في العمل الصحفي وتوظيف مهاراتهم وإبداعهم في إنتاج المحتوى الإعلامي الذي يعكس هويَّتهم وتوجُّهاتهم. وتستهدف الحملة مجموعة من الجامعات البارزة في عددٍ من الدول العربية.



وقد تم امس الاربعاء بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار تقديم محاضرة وورشة عمل تفاعلية سلَّطت الضوء على المشهد الإعلامي العالمي. كما شملت فعاليات الحملة الإعلان عن مسابقة "كُن جزءاً من الخبر" ودعوة الطلاب للمشاركة فيها من خلال إعداد فيلمٍ وثائقيٍ حول موضوعٍ من اختيارهم، وسيحظى الفائز بالمرتبة الأولى بفرصة الانضمام للعمل عن بُعد إلى "أخبار الآن" وتعزيز مهاراته وخبرته العملية بالعمل مع فريقها الإعلاميّ، على ان تسند للفائزين بالمرتبتين الثانية والثالثة جوائز مالية.



وأعلنت "أخبار الآن" بالمناسبة، عن تنظيم دورات تدريبية لطلبة الإعلام ولكل شخص لديه شغف في هذا المجال، حيث ستتوفر الحصص التدريبية عبر الإنترنت لتعليم أصول الصحافة والكتابة والنشر والتقديم وستكون هذه الدورات من تقديم إعلاميين مخضرمين يشاركون الطلاب خبراتهم في هذا المجال. وتتوفَّر هذه الحصص برسوم متاحة للجميع، وسيحصل الطالب في نهايتها على شهادة مشاركة معتمدة من الجهات المعنية.



يذكر أن منصة "أخبار الآن" تأسست سنة 2006 ومقرها الامارات العربية المتحدة وتشتمل تغطيتها مختلف الاحداث والمواضيع العالمية والعربية في شتى المجالات وتبث في العديد من المنصات بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع اللاكترونية.



