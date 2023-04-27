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بإصدارها لـ 35 قرارا اليوم : هيئة النفاذ إلى المعلومة تفصل في 5172 قضيّـة من جملة 6428 نُشرت أمامهـا منذ انطلاقها في مهامهـا

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 17:54 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، اليوم الخميس، 35 قرارًا جديدا في مجال النزاعات المتعلقة بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة، ليبلُغ بذلك العدد الجُملي للدعاوى المفصولة من قبل مجلسها وإلى غاية اليوم 5172 قضيّـة من جُملة 6428 نُشِرت أمامهـا منذ شروعهـا في القيام بمهامهـا.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أنّ إصدارها للقرارات يأتي في إطار مُمارستهــا لاختصاصها القضائي، مؤكّدة أنها سجّلت منذ شروعها في أداء مهامها 477 قضيـة تمّ الطعن فيهـا بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية من جملة القضايا المفصولة والواقع الاعلام بالقرارات الصادرة فيها، أي بنسبة 4 فاصل7 بالمائة .

وأوردت الهيئة، أنه من بين الدعاوي التي اتخذت فيها قرارا، إلزام الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات في شخص ممثلها القانوني ورئيس جامعة المنستير بتمكين العارضين نسخ ورقيّة طالبوا بها ولم يتحصّلوا عليها .

وأشارت في هذا الخُصوص، إلى أنّ مجموع القضايا المفصولة إلى غاية هذا التاريخ والصادرة في شأنها قرارات بإلزام الهياكل المُدّعى عليها بتمكين طالبي النفاذ من المعلومات والوثائق المطلوبة من قبله، مع الإذن لهذه الهياكل بحجب المعطيات الشخصية الواردة بالوثائق المُسلّمَةِ قد بلغ 489 قضية من جملة 5172 قضية تمّ البتّ فيها.

كما أكّدت الهيئة إذنها بحجب المعطيات الشخصية الأكثر ورودا وتواترا بالوثائق التي تُنتجها الهياكل العمومية المتمثّلة في أرقام بطاقات التعريف الوطنية والمعرّف الوحيد للأشخاص الطبيعيين والحالة المدنية للأشخاص وعناوين السكن الشخصية وأرقام الهواتف الشخصية، مذكرة بأنّها مُعطيات مَحمولٌ على الهيئة الإذن بحجبها من مضامين الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، تطبيقا منها لأحكام الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 22 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

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