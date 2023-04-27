اتحاد الشغل يتمسك بالدفاع عن حقوق الشغالين ويدعو الحكومة لتطبيق الاتفاقيات المبرمة

شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، على تمسكه بالدفاع على حقوق ومكاسب العمال، مطالبا الحكومة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه معه من اتفاقيات مبرمة.



ودعا اتحاد الشغل، في بيان أصدره اليوم، بمناسبة إحياء عيد العمال العالمي، الموافق لغرة ماي من كل سنة، العمال إلى رص الصفوف والاستعداد للدفاع عن حقوقهم وحماية مكاسبهم.



وأعلن عن تمسكه بتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الحكومة والتسريع في عقد الجلسة التقييمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي ومتابعة مؤشرات التضخم والغلاء والنمو ونسب الفقر من أجل مراجعة الأجور على ضوئها للتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية.



كما طالب الحكومة بفتح باب التفاوض حول ملف الدعم، رافضا "السياسات التي تنتهجها الحكومة في الرفع التدريجي والجزئي للدعم بمغالطة تدعي توجييه لمستحقيه".



من جهة أخرى، دعا الاتحاد الحكومة إلى مراجعة الجوانب الترتيبية عبر إنهاء تنقيح النظامين الأساسيين للوظيفة العمومية والدواوين والمنشآت العمومية والشروع في تنقيح الأنظمة الأساسية القطاعية.



وشدّد على تحقيق مطالب قطاع التربية ولتعليم وإنقاذ السنة الدراسية ومواصلة ما تمت برمجته وصياغته بصفة تشاركية من إصلاحلات لإنقاذ المدرسة العمومية، وتحقيق مطالب عديد القطاعات ومنها الصحة والبلديات وغيرها من القطاعات، وفق نص البيان.



كما طالب بعض الغرف المهنية صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطبيق بعض الاتفاقيات المبرمة في الزيادة في الأجور غير المفعلة لعمال القطاع الخاص والبدء في تنقيح الاتفاقية الاطارية والاتفقايات القطاعية المشتركة.



وانتقد الاتحاد ما اعتبره تدهورا غير مسبوق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في ظل ارتفاع ارتفاع البطالة والفقر والتضخم وتزايد الاحتكار والتهريب وتواصل ندرة بعض المواد الأساسية. وقال في بيانه إن "تونس تعيش منذ سنوات أزمة سياسية حادة وغير مسبوقة لم تستطع سياسة المغامرة والتفرد بالرأي والمرور بقوة وفرض الأمر الواقع إلاّ تعميقها".



كما عبر عن استيائه من "عدم إيلاء" المسألتين الاقتصادية والاجتماعية الاهتمام الأكبر بعد 25 جويلية 2021 (تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية). وندد بما وصفه بتلفيق التهم والاعتداء على الحريات، مستنكرا حملات الشيطنة ضده وضد المجتمع المدني والسياسي، وفق بيانه.



من جهة أخرى، جدد موقفه المتمثل في وقوفه الدائم مع الشعب الفلسطيني ودعمه لصموده ضد الاحتلال، داعيا الحركات النقابية في الوطن العربي والعالم لتكثيف دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني والضغط على دولها من أجل وقف العدوان الصهيوني وإطلاق سراح آلاف الأسرى وإنهاء الاحتلال.



وثمن الاتحاد عودة العلاقات بين تونس وسوريا، مؤكدا أنها خطوة أساسية لتمتين الروابط بين الشعبين وفرصة لكشف حقيقة موجات التسفير التي دفعت بآلاف الشباب التونسي للسفر إلى بؤر القتال، وإضاءة جانب من حقيقة التحركات الارهابية في تونس ومنها الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية ضد الأمنيين والعسكريين.



من جهة أخرى دعا الاتحاد إلى وقف الاقتتال في السودان والذي "أشعلت فتيله جنرالات الجيش".



