توزر: مهرجان حامة الجريد لمسرح الطفل في نسخته الثالثة يفتح مجال الورشات والعروض المسرحية للأطفال لتأهيلهم وتكوينهم في مجال الفن الرابع

افتتحت اليوم الخميس النسخة الثالثة من مهرجان حامة الجريد لمسرح الطفل الذي تنظمه دار الثقافة حامة الجريد بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر، ويتواصل حتى 30 من هذا الشهر ببرمجة تتضمن ورشات وعروض مسرحية موجهة للأطفال.

واحتضن مركز الفنون الدرامية والركحية الورشة الافتتاحية التي وجهت لفائدة أساتذة التنشيط في دور الثقافة حول مسرح الطفل ومتطلباته وتقنياته، أطرها مدير المركز عبد الواحد المبروك على أن تتواصل بداية من الجمعة الورشات الفنية والعروض المسرحية والفقرات التنشيطية في فضاء دار الثقافة حامة الجريد.

ويضم برنامج التظاهرة فيما يتعلق بالورشات، ورشة في فن التنكر و"الماكياج" وأخرى في فن الألعاب الدرامية وورشة صناعة الأقنعة وورشة صنع العرائس يؤطرها أساتذة مسرح وأساتذة التنشيط بالمؤسسة الثقافية المذكورة، فيما تتمثل العروض المسرحية في مسرحيات "عودة الصرار" لجمعية الاتحاد المسرحي بسوسة وعرض "دائرة الفرح الاقحوانية" لشركة بصمة للإنتاج بالكاف.

ويسعى المهرجان وفق ما ذكره لوات أستاذ التنشيط بدار الثقافة حامة الجريد، ماجد عشاش، إلى إدماج الأطفال واليافعين من تلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية في ثقافة المسرح وتشجيعهم على الاقبال على نوادي المسرح بدار الثقافة والانخراط في مختلف الأنشطة المتعلقة بفن المسرح في المؤسسة، والمشاركة في تظاهرات إقليمية ووطنية خاصة وأن "دار الثقافة حامة الجريد حديثة العهد وتسعى الى تحقيق تتويج في هذا المجال".

وبين المصدر ذاته أن هذه المؤسسة نجحت خلال سنوات قليلة من إحداثها في استقطاب عدد كبير من الأطفال واليافعين في مختلف النوادي من بينها نادي المسرح ونادي الفنون التشكيلية ونادي الخط العربي ونادي الصناعات التقليدية ونادي الموسيقى والبيئة والبراعات اليدوية.

وقد أهلت مختلف هذه الأنشطة دار الثقافة حامة الجريد للحصول على المركز الثالث وطنيا ضمن جائزة أكثر دور الثقافة تميزا من حيث الأنشطة بعنوان سنة 2020 ويأمل القائمون على المؤسسة في الحصول على المركز الأول، وفق ماجد عشاش، بالنظر إلى جملة من التظاهرات والأنشطة المتميزة في مجالات عدة تنظمها المؤسسة على امتداد السنة.



