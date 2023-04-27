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مندوب حماية الطفولة بالقيروان يتعهد بطفلة هدد والدها بحرقها رفقة والدتها بالطريق العام بمدينة السبيخة

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 16:10 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تعهد مندوب حماية الطفولة بالقيروان، بوضعيّة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات هدّد والدها بحرقها رفقة والدتها، حسب ما اعلنت عنه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها الخميس.

وبينت ان الوزارة تلقّت، اليوم الخميس، اشعارا حول إقدام أب على محاولة حرق ابنته ذات الخمس سنوات وزوجته في الطريق العام بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان.

وقد تمكّنت السلطات الأمنيّة بالمنطقة من منعه وفتح بحث في الحادثة وايقاف الأب بعد مراجعة النيابة العمومية والتنسيق معها وتبين أنّ الأب محل تفتيش وتمّ توجيه اليه تهمة محاولة القتل العمد.

كما تعهدت الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالملف لاستكمال الاجراءات.

وسيتولّى مندوب حماية الطفولة تأمين المتابعة والمرافقة النفسية اللازمة لهذه الطفلة على إثر تعرضها لهذه الجريمة المؤسفة.


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