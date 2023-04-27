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الكاف توقف مدافع الترجي حسام دقدوق عن النشاط لمدة 3 اشهر بسبب ايجابية تحليل تناول المنشطات

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 16:25 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اعلن الترجي الرياضي اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف)قررت ايقاف المدافع حسام دقدوق عن النشاط الرياضي لمدة 3 اشهر من 11 مارس الى 11 جوان 2023.

وياتي هذا القرار على خلفية تحليل تناول المنشطات الذي خضع له حسام دقدوق بعد المباراة امام المريخ السوداني يوم 11 فيفري الماضي لحساب الجولة الاولى لدور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا والذي جاء ايجابيا.
وكانت اخر مباراة شارك فيها حسام دقدوق مع الترجي الرياضي يوم 7 مارس الماضي امام الزمالك المصري بالقاهرة في اطار الجولة الرابعة من المسابقة القارية.

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