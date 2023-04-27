كشف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ان خبراء من وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني عقدوا، أمس الاربعاء، جلسة عمل مع مسؤولين من المنظمة بشان الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس والإصلاحات التي تعمل على تنفيذها.



واكد الاتحاد في بلاع اصدره، صباح الخميس، ان جلسة العمل التي حضرها رئيس المنظمة سمير ماجول بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ومسؤولين بالاتحاد تطرقت الى التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي من أجل تحقيق السيادة الطاقية والأمن الغذائي.



وأكد ممثلو الاتحاد على دور القطاع الخاص ومساهمته في صمود الاقتصاد خاصة إثر تداعيات الجائحة الصحية والحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء والطاقة وعدد من المواد الأولية

وفد من وكالة التصنيف الائتماني موديز يبحث مع منظمة الاعراف الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس

ويعني التصنيف في خانة "Caa2" ان الحكومة والبنك المركزي معرضان الى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية علما وان التصنيف يعكس نتائج مراجعة ودراسة الوضعية المالية والاقتصادية لتونس انطلاقا من 30 سبتمبر 2022 .



