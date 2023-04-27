إلقاء القبض على "عنصرين تكفيريين" أحدهما شقيق إرهابي قُضي عليه في مرتفعات القصرين

ألقت وحدات تابعة لإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية القبض بكل من دوار هيشر وقرمبالية على عنصرين تكفيريين مفتش عنهما لفائدة هياكل قضائية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي اليوم الخميس في بلاغ.



وأضاف المصدر ذاته أن العنصرين صدر في شأنهما حكم بالسجن لمدة 11 سنة مع النفاذ العاجل وخمس سنوات مراقبة إدارية لكل منهما، وأحدهما شقيق عنصر إرهابي تم القضاء عليه في مرتفعات القصرين.



وذكر أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهما لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة.





