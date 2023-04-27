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قابس: تنظيم استشارة عمومية استعدادا لانجاز محطة لانتاج الطاقة الشمسية بطاقة 197 ميغوات بالهيشة

صورة توضيحية
Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 15:04 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تم اليوم الخميس بمقر ولاية قابس، تنظيم استشارة عمومية حول الدراسة المتعلقة بالمؤثرات البيئية والاجتماعية لمشروع محطة انتاج الطاقة الشمسية، التي سيتم تركيزها بالهيشة من معتمدية وذرف.

وتم خلال الجلسة التى اشرف عليها المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس علي اللاني، التطرق الى ابرز خصوصيات المحطة التى ستبلغ طاقة انتاجها 197 ميغوات وستمتد على مساحة 303 هكتارات وينتظر ان تمكن من توفير حوالي 40 موطن شغل قار.

ومن المنتظر ان يقع الشروع في انجاز هذا المشروع الذي قدرت كلفته بحوالي 600 مليون دينار، خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية، على ان تدوم فترة الانجاز 18 شهرا.

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