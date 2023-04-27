مثلت متابعة تنفيذ الرؤية الجديدة لملفي الضمان الاجتماعي والأدوية الخصوصية وعلاقتهما بالعائلات المعوزة وتبسيط الإجراءات بين الصناديق الاجتماعية محاور جلسة عمل بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الاربعاء بمقر الوزارة.



وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، ضرورة العمل على تنفيذ الرؤية الجديدة لملف الضمان الاجتماعي لتحقيق التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وديمومة خدماتها، مبرزا أهمية العمل على مزيد إعادة ثقة المضمونين الاجتماعيين في مؤسسات الدولة خاصة في علاقة بالاقتطاع، حتى تتمكن مؤسسات الضمان الاجتماعي من ضمان جودة وفاعلية إسداء خدماتها وتعهداتها لفائدتهم.



وأبرز أهمية متابعة ملف الأدوية الخصوصية وذلك من خلال مزيد ترشيدها حتى يتم تمتيع كل المضمونين الاجتماعيين من حقهم في العلاج والأدوية، مشيرا إلى الدور الذي ستضطلع به مصحات الضمان الاجتماعي مستقبلا في إيجاد حلول أفضل لتوفير هذه الأدوية وتقريب الخدمات وتعميمها خاصة للفئات المعوزة ومحدودة الدخل.



وحث كل الأطراف المتدخلة لتعميم التغطية الاجتماعية لكل التونسيين وخاصة الفئات المعوزة ومحدودة الدخل لضمان حقهم في العلاج والأدوية الخصوصية ضمن رؤية شاملة تحقق العدالة الاجتماعية.







