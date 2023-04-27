وزارة التربية : الاستعداد للامتحانات الوطنية 2023 واستكمال خلاص الاساتذة والمعلمين النواب

خصصت جلسة عمل انعقدت، يوم الاربعاء بمقر وزارة التربية، لمتابعة عدد من البرامج والمشاريع منها الاستعدادات الجارية للامتحانات الوطنية دورة 2023 واستكمال خلاص مستحقات المعلمين والاساتذة النواب بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.



وشدّد وزير التربية محمد علي البوغديري لدى إشرافه على هذه الجلسة، على ضرورة استكمال خلاص مستحقات كل الأطراف المتدخلة في عملية إنجاز الامتحانات الوطنية دورة 2022، وخلاص مستحقات النواب بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.



وأكد من ناحية أخرى جاهزية الوزارة بكل مؤسساتها وهياكلها ومواردها المادية والبشرية لضمان حسن سير الامتحانات الوطنية، موصيا ببذل الجهد على جميع المستويات واتخاذ كافة التدابير التنظيمية والبيداغوحية واللوجيستية لإنجاحها.

وتضمنت الجلسة عروضا تتعلق بمستجدات سير العمل بوحدات التصرف لإنجاز المشاريع الممولة عبر التعاون الدولي والمشاريع الجارية في مجال البناءات والتجهيز والاستعدادات الجارية للامتحانات الوطنية دورة 2023.





