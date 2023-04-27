تظاهرات متنوعة في إطار الدورة ال31 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات بسيدي بوزيد

تحت شعار "من فن الكتابة إلى فن التجسيد" تنتظم بولاية سيدي بوزيد العديد من التظاهرات الموجهة لمختلف الفئات الاجتماعية وذلك في إطار الدورة الحادية والثلاثين للأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات.



وبين مدير المكتبة الجهوية بسيدي بوزيد سامي براهمي في تصريح لوات أن الهدف الأساسي من هذه التظاهرات التعريف بالكتاب والمؤلفات التي تحولت الى أعمال سينمائية ومسرحية وغيرها من الفنون، وتنظيم حوارات ثقافية تحتفي بأهم الأعمال الفنية المقتبسة من الكتب وبعث نوادي تعنى بفنون الخط العربي وفن المسرح وفن السينما وعرض أفلام كرتونية مقتبسة من كتب الأطفال والأشرطة المصورة وعقد حلقات نقاش تعطي للطفل فرص إبداء الرأي والتدرب على الحوار.

كما تهدف التظاهرات أيضا إلى ربط علاقات تواصل وتعاون مع المؤسسات ذات الصلة والمنظمات التي تعنى بالفنون وفتح الفضاءات الثقافية أمام المبدعين في المجال الفني لتقديم أعمالهم المقتبسة وتثمين الأعمال الفنية المشهورة من سينما ومسرح ونحت ورسم وموسيقى ورقص من خلال تقديم ورشات تفاعلية.

وتستهل البرمجة بالمكتبة الجهوية بسيدي بوزيد يوم 5 ماي من خلال يوم مفتوح للترغيب في المطالعة يتضمن ورشات في الرسم لمشاهد من قصة "بائعة أعواد الثقاب" لمحيي الدين خريف وورشة في النحت والفسيفساء، ويتابع الجمهور يوم 7 ماي عرض القصة المغناة ولوحة راقصة مستوحاة من قصة، بالإضافة إلى عرض يوم 10 ماي لقصة رقمية بالشراكة مع جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين وورشة تطبيقية يوم 12 ماي حول كيفية إنتاج قصة رقمية.

وأعدت المكتبة العمومية بجلمة برنامجا ينطلق يوم غد الجمعة يتضمن ورشة مسرحية لقصة عرس الخضروات وورشة أخرى لتجسيد قصة المحارب الصغير باستعمال الصلصال ومسابقة في فن تجسيد القصة لفائدة رياض الأطفال تحت شعار لكل بداية قصة يوم 5 ماي، الى جانب ورشة للقصة الرقمية يوم 13 ماي وتقديم مسرحية من رواية الأديب نجيب محفوظ بعنوان "حيرة قوية "موجهة لتلاميذ الباكالوريا يوم 19 ماي، وورشة لتجسيم القصة في شكل رسم وشريط مصور يوم 22 ماي.

وتنطلق التظاهرات الخاصة بالايام الوطنية للمطالعة والمعلومات بالمكتبة العمومية ابن خلدون بسيدي بوزيد يوم 6 ماي من خلال عرض للفنان فيصل عبيدي بعنوان من القصة الى الموسيقى والغناء وعرض يوم 7 ماي للأديبة زهرة خصخوصي بعنوان من القصة الى الحكاية الأدبية وعرض فيلم الأصدقاء بمركب الطفولة التقاسيم يوم 9 ماي وورشة ترفيهية في البراعات اليدوية يوم 13 ماي بفضاء المكتبة.

وتنظم المكتبة العمومية بفايض لقاء مع الكاتب سالم سعيدي يوم 28 افريل ويوم الفكاهة والضحك من خلال نوادر أبي دلامة وأشعب والجاحظ يوم 10 ماي ومحاضرة حول كيفية إنتاج قصة رقمية وورشة تطبيقية يوم 12 ماي وعرض مسرحي مقتبس من قصة وتصميم غلاف ومعرض رسوم يوم 13 ماي.

ويتضمن برنامج المكتبة العمومية بالسبالة يوم تنشيطي مفتوح وورشات في "مسرحة القصة" و"من الكتاب إلى البيزل" وورشة من الكتاب إلى الرسوم يوم 29 أفريل وورشة القصة الرقمية وورشة بعنوان من القصة إلى الحكاية يوم 4 ماي وعرض القصة المغناة يوم 5 ماي وعرض ومناقشة فيلم يوم 13 ماي.



