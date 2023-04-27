وزير التربية: مواصلة الحوار مع الطرف النقابي من أجل الخروج بحلول تقطع مع كل النقاط الخلافية

قال وزير التربية محمد على البوغديري مساء يوم الأربعاء، إن الحوار مع الطرف النقابي سيتواصل من اجل الخروج بحلول تقطع مع كل النقاط الخلافية".



وأضاف في تصريح مقتضب لـ(وات) إثر جلسة تفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن هذه الجلسة ستليها جلسات أخرى، مشددا على أنه "لا يمكن الحديث عن بوادر انفراج الا بعد توقيع محضر اتفاق في كل النقاط الخلافية".



وانعقدت جلسة تفاوض بين وزارة التربية باشراف وزير التربية محمد علي البوغديري و الجامعة العامة للتعليم الاساسي بحضور الامين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية، محمد الشابي، للنظر في المسائل الخلافية ومن أجل تقريب وجهات النظر.



واتفق الطرفان على مواصلة الحوار قصد ايجاد الحلول المناسبة.



وكانت الجامعة العامة للتعليم الاساسي التجأت إلى عدة أشكال احتجاجية نتيجة عدم الاتفاق مع سلطة الإشراف بخصوص مطالبها من ذلك حجب الاعداد خلال الثلاثيتين الاولى والثانية.



وتطالب الجامعة بالخصوص، بالقطع مع كل أشكال التشغيل الهش والى تسوية وضعية المعلمين النواب خارج الاتفاقية والبالغ عددهم حوالى 5160 نائبا عبر اعداد قاعدة بيانات جديدة شاملة للجميع الى جانب مراجعة شروط ترسيم الاعوان الوقتيين.



