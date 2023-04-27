صناعة: إطلاق إستبيان حول الملكية الصناعيّة

أطلقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية استبيان حول الملكيّة الصناعيّة، وفق ما أكّدته وزارة الصناعة.

ويندرج هذا الاستبيان في إطار الجهود، التي تبذلها وزارتا الصناعة والتعليم العالي والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لتطوير نظام حماية التجديد والبحث وجمع المعطيات المتعلّقة ببيانات المؤسسات في مجال الملكية الصناعية.

ويتمثّل الهدف من ذلك في تحديد برامج التكوين، التي سيتم اعتمادها في الغرض وذلك لتعزيز تأثير البراءات ونظام الملكية الصناعية وريادة الأعمال وقابلية التوظيف، التي لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني على مستوى من حيث الإنتاجية والتجديد.

وسيكون الاستبيان بمثابة القاعدة، التي سيقع الاستناد لها للقيام بمبادرة إدماج برنامج تكويني جامعي يتعلق بالملكية الصناعية صلب مدارس الهندسة وكليات الحقوق وذلك بدعم من مشروع النمو النوعي للتشغيل"CQE، الذيذ تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الصناعة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية لقطاعي الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 وخاصة المتعلقة بالمحور "ب "الذي ينّص على دعم التجديد صلب المؤسسة ودعم الانتقال الرقمي والطاقي لقطاع الصناعة.



وسيكون الاستبيان مفتوحا إلى حدود يوم الأربعاء 31 ماي 2023.



