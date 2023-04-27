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دورة الأمم الثلاث لكرة اليد: فوز المنتخب التونسي على نظيره الأرجنتيني 24 - 23

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 06:36 قراءة: 0 د, 29 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 24 - 23 ، في اطار الجولة الأولى من منافسات دورة الأمم الثلاث الدولية الجارية بالحمامات.
وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى لمصلحة عناصر المنتخب الوطني التونسي بنتيجة 14 - 11.

ويختتم المنتخب الوطني التونسي مقابلاته في دورة الأمم الثلاث، بمواجهة المنتخب الياباني غدا الجمعة انطلاقا من الساعة الرابعة مساء بقاعة الحمامات.
يذكر أنّ دورة الأمم الثلاث، مقامة في إطار أسبوع الإتحاد الدولي المخصص لأنشطة المنتخبات الوطنية.
كما تعد الدورة مرحلة اعدادية للمنتخب الوطني التونسي لكأس إفريقيا للأمم المقررة بمصر والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.


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