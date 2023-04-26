ٍّملف إنتاج الفسفاط ونقله وتحويل مادة الفوسفوجيبس أهم محاور اجتماع مجلس الأمن القومي

مثل ملف إنتاج الفسفاط ونقله بالاضافة إلى تحويل مادة الفوسفوجيبس أهم محاور اجتماع مجلس الأمن القومي الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.وتم أثناء هذا الاجتماع، استعراض جملة من الحلول التي من شأنها أن تُعيد إنتاج الفسفاط إلى المستويات التي سجلها في السابق وتجاوزها، حيث دعا رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لهذا القطاع الحيوي.كما تطرق المجلس، وفق البلاغ ذاته، إلى مسألة الفساد الذي شاب صفقة شراء عربات نقل الفسفاط ، معتبرا أنه أمر غير مقبول بالنظر إلى أنه قيل بعد اقتنائها أنه لا يُمكن استغلالها على السكة الحديدية الموجودة.كما بحث المجلس في موضوع تحويل مادة الفوسفوجيبس واستغلالها وفق ما أثبتته الدراسات، بالاضافة إلى مسألة مغاسل الفسفاط وضرورة اللجوء إلى مدّ أنبوب إلى الحوض المنجمي بعد تحلية مياه البحر.أما بخصوص ملف البستنة فقد تم تأكيد ضرورة تمكين الشباب من الموارد والإمكانيات التي تساعدهم على أن يكونوا مصدرا للثروة. وقد حيّا رئيس الجمهورية، بالمناسبة، أهالي قفصة مذكرا بنضالاتهم الطويلة وخاصة منها سنة 2008.