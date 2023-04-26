البنوك تفتح شبابيكها للعموم يوم السبت

تفتح البنوك شبابيكها للعموم، يوم السبت 29 أفريل 2023، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة منتصف النهار، لتؤمّن خدمات التنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي.



وأوضح البنك المركزي، وفق ما نشره، الإربعاء، أنّ هذا الإجراء يأتي في اطار تسهيل سير المعاملات بمناسبة عطلة عيد الشغل الموافقة ليوم الإثنين 1 ماي 2023.



كما سيؤمّن البنك المركزي، خلال اليوم ذاته، الخدمات المتعلقة بعملية الدفوعات، في مقرّه المركزي بالعاصمة وبكافة فروعه، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.



