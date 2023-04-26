قيمة صادرات قطاع النسيج والملابس تزيد بحوالي 17 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2023 وتتجاوز نتائج 2019

شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس خلال الثلاثّية الأولى من سنة 2023، نمّوا بحساب الدينار بنسبة 16،78 بالمائة وبلغت قيمتها 2626،6 مليون دينار. وزادت قيمة هذه الصادرات بحساب الأورو بنسبة 14،61 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وقدّرت ب788،3 مليون أورو بنسبة تغطية قدرت بـ145 بالمائة.



ووفق معطيات نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الإربعاء، فقد تجاوزت هذه النتائج قيمة الصادرات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 (ما قبل جائحة كورونا) بالدينار والأورو بنسب بلغت على التوالي 22،11 بالمائة (2151،1 مليون دينار) و26،64 بالمائة (622،5 مليون أورو).



كما شهدت صادرات القطاع، في شهر مارس 2023، نموا بنسبة 16،72 بالمائة، بحساب الدينار، وبلغت 962،4 مليون دينار وبحساب الأورو 278،2 مليون أورو مسجلة نموا ب14،38 بالمائة مقارنة ب2022.



وسجلت قيمة صادرات السراويل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 تطوّرا بنسبة 16،99 بالمائة، بحساب الدينار، لتبلغ 646،2 مليون دينار وبحساب الأورو 193،9 مليون أورو مسجلة نموا بـ14،82 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وتمثّل هذه الأخيرة 29 بالمائة من مجموع صادرات الملابس الجاهزة.



ومثلت بلدان الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لصادرت تونس من الملابس الجاهزة، لاسيما، نحو السوق الفرنسية والإيطالية والألمانية والبلجيكية والبرتغالية والهولندية وبلغت قيمة هذه الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2023 حوالي 640،4 مليون أورو. وسجلت، تبعا لذلك، نموا ب19،80 بالمائة مقارنة ب 2022. وتمثل هذه الأخيرة 81 بالمائة من مجموع صادرات القطاع.



كما أفادت وزارة الصناعة، على صعيد آخر، أن واردات السوق المحلية من الملابس الجاهزة شهدت تراجعا في القيمة بنسبة 51،11 بالمائة إذ بلغت 58،1 مليون دينار وفي الكمية بنسبة 26،26 بالمائة، وقدّرت ب0،8 ألف طن مقارنة بسنة 2022.



